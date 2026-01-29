"Я только за": Игорь Лепеха поддержал идею привлечения бывших силовиков к безопасности школ
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха высказался в поддержку привлечения бывших сотрудников правоохранительных органов и силовых структур к охране учебных заведений, передает BAQ.KZ.
По его словам, на практике такая норма уже реализуется.
– В охранных организациях сегодня работает значительное количество бывших сотрудников МВД, а также пенсионеров силовых структур, которые участвуют в обеспечении безопасности, в том числе в школах, — отметил Игорь Лепеха.
Он подчеркнул, что в стране действуют четкие требования по антитеррористической защищенности объектов, включая учебные заведения. В нормативных документах прописано, какие школы должны охраняться частными охранными организациями и какие требования предъявляются к таким объектам.
При этом замминистра добавил, что поддерживает и другие формы привлечения бывших сотрудников силовых структур к обеспечению безопасности в школах, в том числе по инициативе местных исполнительных органов.
– Если акиматы на других основаниях будут привлекать наших пенсионеров к этой работе - например, в качестве сторожей, - я только за, — заявил он.
Самое читаемое
- Экономист предупредил: рост пенсий в Казахстане несёт скрытые риски для бюджета
- В Павлодарской области уволили экибастузского чиновника за пьяную езду
- После гибели сразу нескольких солдат в Казахстане уволены командиры — Минобороны
- Землю в Алматинской области делили по поддельным документам акимов
- В Акмолинской области возбудили дело после убийства барсуков рабочими