Заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха высказался в поддержку привлечения бывших сотрудников правоохранительных органов и силовых структур к охране учебных заведений, передает BAQ.KZ.

По его словам, на практике такая норма уже реализуется.

– В охранных организациях сегодня работает значительное количество бывших сотрудников МВД, а также пенсионеров силовых структур, которые участвуют в обеспечении безопасности, в том числе в школах, — отметил Игорь Лепеха.

Он подчеркнул, что в стране действуют четкие требования по антитеррористической защищенности объектов, включая учебные заведения. В нормативных документах прописано, какие школы должны охраняться частными охранными организациями и какие требования предъявляются к таким объектам.

При этом замминистра добавил, что поддерживает и другие формы привлечения бывших сотрудников силовых структур к обеспечению безопасности в школах, в том числе по инициативе местных исполнительных органов.