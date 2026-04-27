"Я удовлетворена": адвокат Жанабыловых высказалась после суда

В Астане после оглашения приговора по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой адвокат подсудимых Гаухар Айтжанова прокомментировала решение суда журналистам, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По её словам, условия процессуального соглашения обсуждались сторонами в течение нескольких дней.

«Почему так произошло? Я же вам говорю, мы все эти дни обсуждали. С пятницы ушли в обсуждение условий процессуального соглашения, и это те условия, которые были предложены», – сказала Айтжанова.

Отвечая на вопрос о причинах различий в подходе к подсудимым, адвокат допустила, что это могло быть связано с юридическим статусом одной из фигурантов дела.

Также Айтжанова пояснила, что по экономическим преступлениям при полном возмещении ущерба наказание нередко смягчается.

«По экономическим преступлениям, в случае если ущерб возмещён, как правило, либо срок снижают, уменьшают на одну треть, на одну четвертую и так далее. Либо может быть и так, что полностью освободят», – заявила она.

На вопрос журналистов, довольна ли защита итогом процесса, адвокат ответила:

«Я удовлетворена тем, что мои подзащитные на свободе».

Суд ранее признал Ерболата Жанабылова и Эльмиру Толегенову виновными и назначил им наказание с применением условного срока и отсрочки исполнения приговора.