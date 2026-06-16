"Я услышала хлопки и поняла, что горит моя сумка": павлодарский блогер рассказала о ЧП с пауэрбанком

Павлодарский блогер Диляра Хамзина получила ожоги рук после внезапного возгорания пауэрбанка, который в тот момент просто находился в ее сумке. Корреспонденту BAQ.KZ девушка рассказала подробности происшествия, как ей удалось избежать более серьезных последствий и в каком состоянии она находится сейчас.

Как обычная тренировка закончилась происшествием

По словам Диляры, в день инцидента она приехала на тренировку в фитнес-клуб. После занятий девушка вместе с племянницей собиралась отправиться на обед, однако вспомнила, что оставила в клубе штатив. Сначала блогер решила забрать его на следующий день, но племянница убедила ее вернуться, предположив, что штатив может понадобиться ей для съемки.

Вернувшись в зал, Диляра оставила телефон на диване и начала надевать тапочки. В этот момент она услышала хлопки.

"Я не понимала, что происходит. Вокруг была гробовая тишина и только эти звуки взрывов. Тут я осознала, что горит моя сумка", – рассказала она.

Девушка попыталась снять сумку через плечо. По ее словам, сотрудники клуба быстро среагировали и помогли справиться с ситуацией.

"Я благодарна сотрудникам клуба за то, что у меня была возможность просто выкинуть эту сумку и убежать, потому что я полностью отдала эту ситуацию им", – отметила Хамзина.

Сначала возгорание пытались потушить огнетушителем, однако сумка продолжала гореть. После этого ее вынесли на улицу, где пожар удалось ликвидировать.

Пауэрбанк загорелся без подключения к зарядке

После происшествия Диляру на скорой помощи доставили в ожоговый центр. По ее словам, руки сильно горели, и врачи предложили ей госпитализацию, однако девушка решила проходить восстановление дома.

"Меня хотели сразу же госпитализировать, но я отказалась. Мне лучше всего быть у своей мамы дома", – рассказала Хамзина.

При этом, по словам блогера, в момент возгорания пауэрбанк не был подключен к сети и не заряжал никакие устройства.

"Он просто лежал в сумке. Я всегда очень щепетильно относилась к зарядкам и даже ночью выключала все приборы, потому что боялась, что что-то может загореться. Но, как оказалось, это случилось посреди дня", – рассказала она.

Диляра призвала внимательно относиться к выбору подобных устройств, проверять их на наличие трещин, вмятин и других повреждений, а также не оставлять технику в условиях высокой температуры.

В каком состоянии Диляра сейчас

По словам девушки, в первые два дня после происшествия ее состояние было терпимым, однако на третий день боль усилилась.

"Первые два дня было терпимо, но на третий день уже очень больно. Надеюсь на скорейшее восстановление", – поделилась Хамзина.

В управлении здравоохранения Павлодарской области подтвердили, что после осмотра в ожоговом центре девушка отказалась от госпитализации.

"В ответ на данный запрос сообщаем, что девушка отказалась от госпитализации", – сообщили в управлении.

История Диляры получила большой отклик в социальных сетях. Ее ролик о случившемся репостнули в сторис более 150 человек, а свыше тысячи пользователей написали ей сообщения и поделились похожими историями, связанными с перегревом и возгоранием пауэрбанков.