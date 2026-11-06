«Я же просто пошутил»: как распознать буллинг в школе и почему дети молчат о травле

Каждый третий школьник в мире ежемесячно сталкивается с буллингом. Такие данные приводит ЮНЕСКО. Проблема остаётся актуальной и для Казахстана: с начала 2026 года в стране поступило более двух тысяч обращений по фактам травли. Корреспондент BAQ.KZ выяснила, как отличить обычную детскую ссору от буллинга, почему школьники скрывают проблемы от взрослых и что заставляет детей проявлять агрессию по отношению к сверстникам.

Что известно о буллинге в Казахстане

По данным Министерства просвещения РК от 30 октября 2026 года, центры психологической поддержки работают во всех 20 регионах страны. С начала года консультационную помощь в них получили более 33 тысяч человек, в том числе около 19 тысяч детей, свыше 10 тысяч родителей и 4,3 тысячи педагогов.

Кроме того, на контактный номер 111 поступило около 2,6 тысячи обращений, связанных с защитой прав и благополучием детей.

Между тем, по информации Генеральной прокуратуры, с начала 2026 года в Казахстане зарегистрировано более двух тысяч обращений по фактам буллинга.

Когда обычная шутка превращается в травлю?

Детские ссоры, разногласия и взаимные обиды не всегда свидетельствуют о буллинге. Однако за словами «я просто пошутил» иногда скрываются унижение, психологическое давление и исключение ребенка из коллектива.

По наблюдениям педагога-психолога школы-лицея №93 Ардак Орынбасаровой, подобные ситуации чаще возникают среди учащихся среднего звена, особенно в 5–7-х классах.

«Один ребенок говорит: „Я просто пошутил“. А другой воспринимает это совершенно иначе. Возникают ситуации, когда ребенок чувствует, что его отвергают или унижают. В таких случаях объяснения, что это была всего лишь шутка, недостаточно. Необходимо выслушать ребенка, разобраться в отношениях внутри класса, выяснить, повторялись ли подобные действия и к каким последствиям они привели. Отсутствие физических травм еще не означает, что ребенок не подвергался психологическому давлению», - объясняет специалист.

По словам психолога, важно учитывать не только сам конфликт, но и его повторяемость, характер отношений между детьми и эмоциональное состояние пострадавшего.

Как выявить буллинг, если ребенок сам ничего не рассказывает?

Не каждый школьник готов открыто говорить о проблемах. Одни дети самостоятельно обращаются за помощью к психологу, другие предпочитают молчать. Ардак Орынбасарова рассказала, что выявлять подобные ситуации помогают анкетирование и психологическая диагностика.

«Прежде всего мы проводим диагностику. По результатам анкетирования уточняем ситуацию, приглашаем ученика на консультацию и выясняем, с какой именно проблемой он столкнулся. Необходимо понять, связано ли это с буллингом или с семейными обстоятельствами. Только после этого определяем дальнейшую работу», - говорит психолог.

При необходимости специалисты проводят углубленную диагностику и индивидуальные беседы с ребенком. При этом, как подчеркивает педагог, ответы школьников на вопросы анкеты остаются конфиденциальными.

Работа с ребенком не ограничивается беседой в кабинете психолога. К решению проблемы подключаются классный руководитель и родители.

В зависимости от ситуации школьнику могут предложить индивидуальные консультации, профилактические занятия и коррекционно-развивающую работу.

«Мы обязательно связываемся с родителями, работаем совместно с классным руководителем. Рассматриваем ситуацию с обеих сторон. В зависимости от того, какая помощь необходима ребенку, оказываем ему психологическую поддержку», - рассказала Ардак Орынбасарова.

В школе-лицее №93 также предусмотрен дополнительный способ обращения за помощью. В коридорах размещены специальные QR-коды, через которые ученики могут сообщить о своих проблемах.

По словам психолога, такой формат особенно важен для детей, которым сложно самостоятельно прийти в кабинет специалиста и открыто рассказать о переживаниях.

Почему ребенок начинает травить других?

Причины агрессивного поведения среди школьников могут быть разными. По мнению Ардак Орынбасаровой, в некоторых случаях необходимо обратить внимание на атмосферу внутри семьи.

Недостаток внимания со стороны взрослых, отсутствие эмоциональной поддержки и невозможность открыто говорить о своих чувствах могут способствовать накоплению внутреннего напряжения.

«Ребенок не всегда может открыто рассказать дома о том, что его беспокоит. Иногда свои внутренние переживания он может проявлять в классе или среди друзей, направляя их на более спокойного и беззащитного сверстника», - объясняет специалист.

Еще одной возможной причиной психолог называет зависть, которая возникает при сравнении материального положения семей и возможностей детей.

При этом специалист подчеркивает важность понимания причин поведения ребенка, чтобы своевременно оказать необходимую помощь.

Социальные сети и фильмы: как дети воспринимают сцены насилия?

Отдельное внимание педагог-психолог уделила влиянию информационной среды на несовершеннолетних.

Ардак Орынбасарова поддерживает идею ограничения доступа к социальным сетям для детей младше 16 лет. По ее мнению, сегодня школьники могут беспрепятственно сталкиваться с информацией, которая не соответствует их возрасту.

«Сейчас в социальных сетях очень много информации, и она находится в открытом доступе. Иногда дети в возрасте 12–13 лет знают то, о чем не знают даже взрослые. Поэтому я бы поддержала введение ограничений на использование социальных сетей до 16 лет», - отметила психолог.

Специалист также выразила обеспокоенность сценами насилия в фильмах и сериалах.

По ее словам, важно учитывать, как несовершеннолетние воспринимают эпизоды, в которых показывают избиения, унижения, насмешки и групповую травлю.

«Я сама смотрю фильмы, хожу в кинотеатры. В некоторых картинах встречаются сцены насилия, избиения, когда одного человека окружают и начинают высмеивать. Взрослый может воспринимать увиденное иначе. Но какие мысли подобные сцены вызывают у ребенка младше 18 лет? Не могу сказать, что они формируют что-то хорошее», - говорит Ардак Орынбасарова.

Почему важно вовремя услышать ребенка?

В ходе беседы психолог неоднократно подчеркнула, что своевременная помощь начинается с внимательного отношения взрослых к переживаниям детей.

Одни школьники самостоятельно приходят за консультацией, другие раскрывают свои проблемы только во время анкетирования или индивидуальных разговоров.

При этом фраза «я просто пошутил» не должна автоматически становиться поводом закрыть вопрос. Даже если для одного ребенка произошедшее было обычной шуткой, другой мог воспринять это как унижение.

Особенно важно выяснить, повторялись ли подобные ситуации, изменилось ли поведение школьника и как он чувствует себя в коллективе.

Ведь после конфликта дети продолжают учиться в одном классе, ежедневно встречаться на уроках и переменах. И если взрослые вовремя не обратят внимания на проблему, обычная, на первый взгляд, насмешка может перерасти в продолжительную травлю.