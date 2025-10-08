Одним из живых примеров важности трансплантологии стала история жительницы Казахстана Бибигуль Жукеновой, которой пересадили лёгкие в столице. Своей историей она поделилась во время пресс-конференции на площадке СЦК. Сегодня она уже семь лет живёт с донорским органом, передаёт BAQ.KZ.

"Когда уже совсем было плохо, это была моя последняя зима, и нашёлся донор. И вот уже 7 лет я живу с пересаженным органом. Операция проводилась у нас здесь, в Астане, в Центре сердца нашими врачами", — рассказала Жукенова.

Она отмечает, жизнь в ожидании пересадки — это не только физическая боль, но и тяжёлое моральное испытание:

"Я понимаю чувства каждого из 4 300 пациентов в списке ожидания. Я сама была на их месте. Я знаю, что такое не планировать завтра. Ты живёшь только сегодняшним днём, благодаришь Бога утром и вечером — и не знаешь, проснёшься ли завтра".

По её словам, в Казахстане есть специалисты и оборудование для проведения трансплантаций, однако многое зависит от отношения общества к донорству.

"Можно было бы спасти очень много людей, если бы люди адекватно реагировали на проблему донорства. Страхи, особенно религиозные, часто мешают принять решение. Но в исламских странах донорство разрешено на государственном уровне. Если правильно доносить эту информацию, число спасённых жизней будет больше", — отметила она.

История Жукеновой ещё раз подтверждает: за каждым случаем трансплантации стоит чья-то жизнь и шанс для сотен пациентов, ожидающих своего донора.