Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент расследует уголовное дело в отношении бывшего председателя АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" Жандара Омарова, подозреваемого в крупном хищении бюджетных средств, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, в 2022–2023 годах чиновник, используя своё должностное положение, организовал преступную схему по завышению стоимости работ и оборудования, выделенных на создание интенсивных яблоневых садов.

Для реализации замысла Омаров привлёк руководителя ТОО "Green Mart Kazakhstan", который зарегистрировал 20 фиктивных компаний на родственников и знакомых, оформив их как "лизингополучателей" в рамках программы поддержки аграриев. Фактически эти фирмы не вели деятельности и не участвовали в проектах.

На основании подложных заявок в Фонд была подана документация на получение лизинга на сумму 1,4 млрд тенге, которая впоследствии была одобрена. Без проведения конкурсных процедур поставщиком оборудования было выбрано аффилированное ТОО "Green Mart Kazakhstan".

После перечисления средств часть денег была переведена на счета подконтрольных предприятий и обналичена. При этом оборудование поставлялось по завышенной цене, а работы по факту не выполнялись.

В результате государству причинён ущерб на сумму более 430 млн тенге.

Бывший председатель АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" помещён под стражу сроком на два месяца.

Кроме того, по данному делу ранее уже осуждены бывший управляющий директор Фонда М. Искаков и руководитель ТОО "Green Mart Kazakhstan" Р. Сазынбек — они приговорены к 8 годам лишения свободы с конфискацией четырёх автомобилей.

Досудебное расследование продолжается.