Ядерные испытания КНДР спровоцировали почти 1400 землетрясений

Подземные ядерные испытания Северной Кореи продолжали влиять на сейсмическую активность в районе полигона Пунгери даже спустя годы после взрывов. К такому выводу пришли учёные в исследовании, опубликованном в журнале Science. Исследователи изучили данные сейсмостанций Китая и Южной Кореи за 2008–2025 годы и обнаружили 1399 небольших землетрясений в районе горы Мантап, под которой проводились ядерные испытания.

С 2006 по 2017 год КНДР провела на полигоне шесть ядерных испытаний. Последний взрыв в сентябре 2017 года был самым мощным. Его мощность оценили в 100–250 килотонн, а вызванное им землетрясение достигло магнитуды 6,3. Учёные ожидали, что после прекращения испытаний сейсмическая активность будет постепенно снижаться. Однако примерно через три недели после последнего взрыва количество подземных толчков начало расти, а сами землетрясения стали сильнее.

По мнению исследователей, взрывы могли усилить существующие трещины в земной коре и активировать ранее спокойные участки разломов. Компьютерное моделирование также показало, что свою роль могла сыграть структура горы Мантап: после взрывов напряжение в породах постепенно высвобождалось, вызывая новые землетрясения.