Сегодня в Женеве проходит очередной раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Ранее первый этап консультаций состоялся в Маскате. Корреспондент BAQ.KZ побеседовал с политологами и экспертами о перспективах встречи.

В настоящее время министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уже прибыл в Швейцарию. Накануне он провёл встречи с Игнацио Кассисом, Бедром бин Хамедом аль-Бусаиди, а также с главой МАГАТЭ. Сегодня ожидаются переговоры с представителями США.

Американскую сторону, как планируется, представят специальный посланник по Ближнему Востоку от администрации Дональда Трампа Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.

Основные разногласия

США выдвинули Ирану четыре ключевых требования:

- Полностью прекратить обогащение урана;

- Ограничить баллистическую ракетную программу и сократить дальность ракет;

- Прекратить финансирование союзных группировок в Ливане, Йемене, Ираке и Сирии;

- Признать независимость Израиля.

Однако Иран выступил против большинства этих требований. Тегеран заявил, что готов вести переговоры только по ядерной программе. Если повестка будет расширена, «переговоры потеряют смысл», дали понять в иранской столице.

Кроме того, духовный лидер Ирана Али Хаменеи запретил прямые переговоры с администрацией Трампа. Поэтому нынешний диалог проходит в косвенном формате: стороны находятся в разных комнатах и обмениваются позициями через посредника. Посредником выступает министр иностранных дел Омана.

Где проходит линия конфликта?

Иранист Жанибек Копжасар отмечает, что Вашингтон требует полного прекращения обогащения урана, тогда как Тегеран настаивает на своём праве на мирный атом.

«Тегеран неоднократно заявлял, что не намерен создавать ядерное оружие. По утверждению иранских властей, ядерное оружие противоречит исламским принципам», — говорит эксперт.

Представители Высшего совета национальной безопасности Ирана также подчёркивают, что конечная цель обеих стран совпадает - отсутствие у Ирана ядерного оружия. Однако ключевое расхождение заключается именно в вопросе полного прекращения обогащения.

Региональное давление

Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Ирак, Турция и Оман призвали США отказаться от военного сценария и сделать ставку на дипломатию. После этого в Маскате состоялся первый раунд переговоров.

Ранее Дональд Трамп заявил о необходимости достичь соглашения в течение одного месяца. Однако, по словам ираниста, «такая сложная проблема вряд ли может быть решена в столь короткие сроки».

Есть ли риск эскалации?

По мнению экспертов, если компромисс не будет найден, напряжённость в регионе может усилиться. Разведслужбы Израиля и США ранее заявляли, что Иран приблизился к созданию ядерного оружия. Тегеран эти обвинения отвергает.

«Израильская сторона утверждала, что нанесла удары по иранским ядерным объектам и полностью их уничтожила. Но, по словам некоторых иранских экспертов, объекты находятся под землёй. Даже если их бомбили, они остаются под землёй, а для восстановления потребуются значительные средства», — отмечает иранист.

Если соглашение будет достигнуто

В случае договорённости это напрямую повлияет на мировой нефтяной рынок. По прогнозам аналитиков, цена на нефть может снизиться до 50–60 долларов за баррель.

«Это невыгодно для Казахстана. Экономика страны зависит от нефтяных доходов. В республиканском бюджете на ближайшие три года базовая цена нефти закреплена на уровне 60 долларов. Если цена опустится ниже, бюджетные поступления сократятся и могут возникнуть экономические сложности», — прогнозирует эксперт.

При этом аналитики подчёркивают, что вероятность достижения полноценного соглашения остаётся невысокой.