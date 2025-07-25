На каменистых склонах у озера Торайгыр, в сердце Баянаульского национального парка, вновь зафиксировано появление одного из самых ядовитых пауков Средней Азии — каракурта, передает BAQ.KZ.

По данным пресс-службы парка, государственные инспекторы отдела науки и мониторинга, а также специалисты по охране природы и сотрудники Жасыбайского отделения провели экстренные работы по уничтожению опасных членистоногих.

В ходе рейда удалось обнаружить и ликвидировать 31 взрослую самку каракурта и 78 яйцевых коконов. Яйца собирали в специальные герметичные флаконы и затем уничтожали путём сжигания.

Каракурты, известные также как "чёрные вдовы", представляют серьёзную угрозу: укус самки может вызвать тяжёлые последствия — от лихорадки до паралича, а в редких случаях быть смертельным. Особенно уязвимы дети, пожилые и аллергики.