Ядовитые каракурты атакуют Баянаул
Укус самки может вызвать тяжёлые последствия.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На каменистых склонах у озера Торайгыр, в сердце Баянаульского национального парка, вновь зафиксировано появление одного из самых ядовитых пауков Средней Азии — каракурта, передает BAQ.KZ.
По данным пресс-службы парка, государственные инспекторы отдела науки и мониторинга, а также специалисты по охране природы и сотрудники Жасыбайского отделения провели экстренные работы по уничтожению опасных членистоногих.
В ходе рейда удалось обнаружить и ликвидировать 31 взрослую самку каракурта и 78 яйцевых коконов. Яйца собирали в специальные герметичные флаконы и затем уничтожали путём сжигания.
Каракурты, известные также как "чёрные вдовы", представляют серьёзную угрозу: укус самки может вызвать тяжёлые последствия — от лихорадки до паралича, а в редких случаях быть смертельным. Особенно уязвимы дети, пожилые и аллергики.
Самое читаемое
- В Семее хотят превратить незаконную свалку в трассу для велогонок
- 9 банков ликвидируют в Казахстане: Как вкладчикам вернуть свои деньги?
- Выступление Перизат Кайрат на судебных прениях пройдет в закрытом режиме
- Цены на продукты в Казахстане продолжают расти
- Самолёт с десятками людей разбился в России: обломки горят