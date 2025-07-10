Жаркое лето в Жетысу принесло не только палящее солнце, но и настоящее нашествие ядовитых пауков, передает BAQ.KZ со ссылкой на "24KZ". Каракурты массово заселяют приусадебные участки, дворы и даже квартиры жителей региона. Больше всего укусов зафиксировано в Талдыкоргане - по официальным данным, пострадали 21 человек, из них семеро детей.

Жительница Талдыкоргана Ирина Хаустова ведёт с каракуртами настоящую войну. По её словам, паучьи коконы появляются на участке каждую неделю:

"Вечером боюсь даже в огород выйти, внука на участок не пускаю - страшно. Сначала были только в цветах, теперь они повсюду. За лето уничтожила больше 20 пауков. Газовый баллончик — единственное, что хоть как-то помогает", - рассказывает женщина.

В городской многопрофильной больнице уже оказали помощь 10 пациентам, двое из них поступили в реанимацию. Врачи предупреждают: яд каракурта крайне опасен - он вызывает сильнейшие боли, распространяющиеся по всему телу, поражает нервную систему и может привести к тяжёлым последствиям.

"Если укусил каракурт - срочно промойте место водой с мылом, приложите лёд и немедленно обращайтесь к медикам. Яд каракурта нейротоксичен, сразу поражает нервную систему", - советует заведующий реанимацией Даурен Кумисбеков.

Особую тревогу вызывает высокая активность пауков: при благоприятной погоде самка может отложить до тысячи яиц и прожить до пяти лет. В нынешние 45-градусные жары кладки каракуртов встречаются практически в каждом дворе.

По словам руководителя городского отдела ЖКХ Алмаса Барлыбекова, власти уже приступили ко второму этапу обработки территорий от вредителей и объявили дополнительную дезинсекцию специально против каракуртов. Работы начнутся на следующей неделе - в первую очередь в общественных местах по заявкам горожан.