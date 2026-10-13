«Яндекс» может потратить полгода на замену оборудования после атак на дата-центры

Российская компания «Яндекс» может потратить до шести месяцев на замену оборудования, повреждённого в результате атак ВСУ на три дата-центра. Это может привести к росту цен на облачные услуги. По данным издания, компания намерена закупать оборудование по разным каналам, в том числе за рубежом. Однако участники рынка предупреждают о возможном дефиците техники и краткосрочном росте цен.

Представитель производителя электроники Fplus считает, что заменить значительные объёмы оборудования до конца года будет сложно. По мнению участников рынка, увеличение спроса на вычислительные мощности может привести к удорожанию облачных услуг для клиентов.

Удары по дата-центрам «Яндекса» в Рязанской области, Калуге и Владимире произошли в начале октября. После атак 11 октября пользователи столкнулись со сбоями в работе «Яндекс Такси», «Кинопоиска», «Яндекс Пэй» и других сервисов. Позже компания сообщила, что её продукты постепенно возвращаются к работе, однако некоторые функции остаются недоступными.