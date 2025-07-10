Яндекс Такси заставили пересмотреть алгоритмы цен
Яндекс Такси изменит работу после аудита алгоритмов.
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В Агентстве по защите и развитию конкуренции РК прошло заседание мониторинговой группы по рынку такси-сервисов, использующих мобильные приложения и программные комплексы. На совещании были подведены итоги аудита эффективности алгоритмического ценообразования сервиса Яндекс Такси, передает BAQ.KZ.
Аудит проводился совместно с Министерством цифрового развития и привлечёнными экспертами. Проверка была обязательным условием антимонопольного комплаенса, к которому Яндекс Такси присоединился по инициативе агентства.
Что выявил аудит:
- некорректное отображение административных границ городов в приложении;
- рост цен за счёт неценовых факторов;
- отсутствие полной информации для расчёта стоимости поездки;
- дискриминация по местоположению (в частности, в районе аэропорта).
Некоторые риски уже устранены, по другим Яндекс взял обязательства по доработке системы.
Одним из ключевых изменений стало:
- перераспределение расходов по программе Яндекс+ – теперь все скидки за счёт компании, а не водителей;
- обновление антимонопольного комплаенса: компания обязалась не допускать резких скачков цен в период пикового спроса и не снижать доходы водителей.
Также обсуждены жалобы водителей, поступившие в агентство. Представители Яндекс Такси отчитались о выполнении пунктов комплаенса за 1 квартал 2025 года.
Мониторинговая группа по итогам заседания вынесла рекомендации как госорганам, так и самой компании.
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