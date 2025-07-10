В Агентстве по защите и развитию конкуренции РК прошло заседание мониторинговой группы по рынку такси-сервисов, использующих мобильные приложения и программные комплексы. На совещании были подведены итоги аудита эффективности алгоритмического ценообразования сервиса Яндекс Такси, передает BAQ.KZ.

Аудит проводился совместно с Министерством цифрового развития и привлечёнными экспертами. Проверка была обязательным условием антимонопольного комплаенса, к которому Яндекс Такси присоединился по инициативе агентства.

Что выявил аудит:

некорректное отображение административных границ городов в приложении;

рост цен за счёт неценовых факторов;

отсутствие полной информации для расчёта стоимости поездки;

дискриминация по местоположению (в частности, в районе аэропорта).

Некоторые риски уже устранены, по другим Яндекс взял обязательства по доработке системы.

Одним из ключевых изменений стало:

перераспределение расходов по программе Яндекс+ – теперь все скидки за счёт компании, а не водителей;

обновление антимонопольного комплаенса: компания обязалась не допускать резких скачков цен в период пикового спроса и не снижать доходы водителей.

Также обсуждены жалобы водителей, поступившие в агентство. Представители Яндекс Такси отчитались о выполнении пунктов комплаенса за 1 квартал 2025 года.

Мониторинговая группа по итогам заседания вынесла рекомендации как госорганам, так и самой компании.