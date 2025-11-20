В Алматинской области полицейские возбудили уголовное дело после обнаружения схрона с похищенным оружием, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Скрытое помещение было найдено в ходе оперативных мероприятий сотрудниками Управления по борьбе с экстремизмом ДП региона.

Тайник находился под автомобильным мостом через Большой Алматинский канал на территории Алматы. Внутри силовики обнаружили гладкоствольное ружьё 12-го калибра. Проверка показала, что это оружие числится похищенным из одного из оружейных магазинов Алматы в январе 2022 года, в период массовых беспорядков.

По факту обнаружения схрона возбуждено уголовное дело. Полицейские совместно с прокуратурой проводят комплекс следственных действий, направленных на установление причастных лиц, условий хранения оружия и возможных связей с другими эпизодами незаконного оборота.

Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению и изъятию оружия, утратившего легальный статус в ходе январских событий 2022 года.