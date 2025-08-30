Правительство Японии намерено провести кардинальный пересмотр иммиграционной политики, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Пересмотр может привести к ужесточению и ограничению числа прибывающих в страну на долгосрочный период иностранцев.

Министерство юстиции соберет специальную экспертную группу, которая будет заниматься обсуждением этой темы. Отмечается, что правительство намеревается оценить, какое влияние иностранцы оказывают на само японское общество, включая социальное обеспечение, уровень заработных плат и состояние общественной безопасности. К слову число иностранцев, прибывающих в Японию, растёт.

"В настоящее время число иностранных граждан, проживающих в Японии на долгосрочной основе, составляет 2,9% общего населения страны. По оценке японских властей, к 2070 году этот показатель достигнет 10%, выйдя на один уровень с развитыми западными странами, однако в Японии допускают, что это может произойти значительно раньше. Отмечается, что может быть рассмотрена возможность создания специальной программы социальной интеграции иностранцев и даже введение ограничений на число въезжающих в страну иностранцев в случае повышения градуса напряженности в обществе", - пишет Report.

Тема недовольства иностранцами была одной из самых горячих в ходе предвыборной кампании на выборах в верхнюю палату парламента Японии, которые прошли 20 июля. Продвижением соответствующей риторики в основном занималась оппозиционная Партия участия в политике, выступавшая под лозунгом "Японцы - превыше всего". Члены этой партии в своих выступлениях нередко прибегали к искажению фактов, а порой и откровенной дезинформации, связанной с проживающими в стране иностранцами. Другие партии, в частности - Коммунистическая партия Японии (КПЯ), неоднократно обвиняли Партию участия в политике в расизме и ксенофобии, однако руководство Партии участия в политике настаивает на том, что не выступает против иностранцев, и отвергает подобные обвинения. Эта партия с явным националистическим уклоном на прошедших выборах продемонстрировала очень хороший для себя результат - увеличив число представителей в верхней палате с 1 до 14.

На фоне заострения внимания к теме иностранных граждан, премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял решение создать в рамках правительства специальную группу по делам проживающих в стране иностранцев, которых консервативные группировки обвиняют в массовых злоупотреблениях, в частности, при использовании местной страховой медицины, в уклонении от уплаты налогов и других нарушениях. Некоторые местные наблюдатели связывают такой шаг правительства с попыткой "перехватить тему", нашедшую отклик у определенной части общества.