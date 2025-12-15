Правительство Японии приняло решение отправить группу гражданских специалистов для участия в работе координационного центра, созданного США для контроля за соблюдением перемирия в секторе Газа, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает газета Asahi, японские эксперты будут задействованы исключительно в гуманитарной сфере. В состав группы войдут специалисты по региону из международных гуманитарных организаций и НПО, в том числе с опытом восстановления инфраструктуры.

Военно-гражданский координационный центр, расположенный на юге Израиля недалеко от границы с Газой, собирает информацию о ситуации в регионе в режиме реального времени с помощью разведывательных беспилотников и данных международных организаций. В его работе принимают участие представители более 40 стран и организаций.