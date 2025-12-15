Япония направит гражданских специалистов для работы в координационном центре по Газе
Японские эксперты будут задействованы исключительно в гуманитарной сфере.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Правительство Японии приняло решение отправить группу гражданских специалистов для участия в работе координационного центра, созданного США для контроля за соблюдением перемирия в секторе Газа, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает газета Asahi, японские эксперты будут задействованы исключительно в гуманитарной сфере. В состав группы войдут специалисты по региону из международных гуманитарных организаций и НПО, в том числе с опытом восстановления инфраструктуры.
Военно-гражданский координационный центр, расположенный на юге Израиля недалеко от границы с Газой, собирает информацию о ситуации в регионе в режиме реального времени с помощью разведывательных беспилотников и данных международных организаций. В его работе принимают участие представители более 40 стран и организаций.
Самое читаемое
- Ещё четыре новые школы откроют в Костанайской области до конца года
- 193 школьника стали призёрами республиканской олимпиады
- Туристическая инфраструктура Павлодарской области включает 151 объект размещения
- В Кызылординской и Актюбинской областях ограничат движение на республиканских трассах
- Семь человек пострадали при стрельбе на пляже в Сиднее