Япония может столкнуться с прекращением аренды китайских панд для своих зоопарков на фоне дипломатической напряженности с Пекином. Обострение ситуации произошло после заявлений премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване, которые вызвали резкую реакцию со стороны Китая, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники, в настоящее время в Японии находятся две арендованные у Китая панды — Сяо-Сяо и Лей-Лей, являющиеся главной достопримечательностью токийского зоопарка Уэно.

Срок аренды этих животных истекает в феврале 2026 года. По данным Kyodo, существует риск, что Китай может не продлить соглашение и не предоставить Японии новых панд. Такая возможность активно обсуждается в китайских СМИ и социальных сетях, где звучит критика в адрес японской стороны после заявлений премьера о Тайване.

Панды традиционно служат символом "мягкой силы" Китая и используются как элемент дипломатии. Потеря этих животных может стать не только культурным и имиджевым, но и дипломатическим ударом для Японии.