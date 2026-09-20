Япония сообщила о запуске баллистической ракеты КНДР

В Японии заявили о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР в направлении Японского моря.

Как сообщило NHK со ссылкой на Управление безопасности на море Японии, спустя несколько минут после запуска ракета упала за пределами исключительной экономической зоны страны.

Ранее о запуске сообщили и в Комитете начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи. Южнокорейские военные анализируют параметры полёта, включая дальность ракеты.

По оценкам Сеула, в последний раз КНДР осуществляла запуск баллистической ракеты малой дальности 12 сентября.