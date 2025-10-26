Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно осуществило запуск тяжелой ракеты-носителя H3, которая вывела на орбиту новый грузовой космический корабль HTV-X1, передаёт BAQ.KZ.

Старт состоялся с космодрома Танэгасима, расположенного на юго-западе страны. Трансляция запуска велась в прямом эфире на официальных каналах JAXA.

По информации агентства, HTV-X1 взял курс на Международную космическую станцию (МКС), куда доставит несколько тонн груза, включая продовольствие, научное оборудование и материалы для экспериментов.

HTV-X1 представляет собой усовершенствованную версию ранее использовавшегося корабля HTV, запуски которого проводились с 2009 года. Новый аппарат отличается увеличенной грузоподъемностью и улучшенными системами навигации и стыковки.

Ракета H3, разработанная JAXA совместно с компанией Mitsubishi Heavy Industries, является крупнейшим японским носителем на жидком топливе и призвана повысить конкурентоспособность Японии в сфере космических запусков.