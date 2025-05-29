Казахстан и Япония заключили соглашение о выделении гранта в размере 2 миллионов долларов США на реализацию проекта, направленного на повышение устойчивости к наводнениям, передает BAQ.KZ.

Проект будет реализован Министерством водных ресурсов и ирригации РК при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Финансирование пойдет на внедрение системы комплексного управления дамбами и укрепление водохозяйственных объектов, подверженных паводкам. Завершение проекта планируется в 2027 году.

Вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов отметил, что Япония обладает уникальными технологиями и большим опытом в сфере борьбы с наводнениями, и это сотрудничество откроет новые возможности для повышения безопасности водной инфраструктуры Казахстана.

Ранее, летом 2024 года, специалисты JICA уже провели обследование 13 водохозяйственных объектов в четырёх областях страны, наиболее пострадавших во время паводков. Кроме того, казахстанские специалисты прошли обучение в Японии, изучив методы и технологии, применяемые в стране восходящего солнца для предотвращения стихийных бедствий.