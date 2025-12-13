Японская автомобильная корпорация Honda рассматривает возможность расширения импорта своих автомобилей из США в рамках усилий по сокращению торгового дефицита, на который ранее обращал внимание президент США Дональд Трамп, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает NHK, компания изучает рынок, чтобы определить, какие модели целесообразно поставлять из США. Аналогичные шаги рассматривают и другие японские автопроизводители: Toyota уже объявила о планах увеличения поставок, а Nissan примет решение после анализа рынка.

Власти Японии также обсуждают возможность продажи американских автомобилей на внутреннем рынке без дополнительных испытаний, что ранее вызывало недовольство со стороны США. Эти меры направлены на улучшение торгового баланса и смягчение напряжённости в отношениях с Вашингтоном.