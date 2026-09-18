Японские технологии могут подключить к проектам по снижению выбросов в Казахстане
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Казахстан хочет шире привлекать японские технологии и инвестиции в проекты по сокращению выбросов и развитию возобновляемой энергетики. Возможности для этого обсудили с представителями японского бизнеса в Министерстве экологии, передает BAQ.KZ.
Речь идет о механизме совместного кредитования JCM. Через него стороны рассматривают проекты, которые позволяют снижать выбросы парниковых газов и внедрять низкоуглеродные решения.
На встрече обсудили, на каком этапе находятся действующие инициативы и какие проекты можно запустить дальше.
В числе направлений ВИЭ, современные низкоуглеродные технологии и решения для декарбонизации промышленности.
Отдельно стороны говорили о японских технологиях, которые могут быть задействованы в Казахстане, и привлечении инвестиций в такие проекты.
JCM планируют шире задействовать в проектах, связанных с переходом Казахстана к низкоуглеродной экономике и экологической модернизацией.
После встречи стороны договорились продолжить проработку совместных проектов и определить следующие шаги по механизму JCM.
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