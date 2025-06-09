В Семее начался капитальный ремонт подвесного моста, который горожане ждали более двух десятилетий. Работы стартовали в конце мая. За месяц планируется полностью обновить дорожное покрытие — мост обещают "перекрыть" новым асфальтом. Последний раз серьезный ремонт на этой переправе проводился 25 лет назад — с тех пор ограничивались лишь ямочным восстановлением, эффект от которого исчезал уже через пару недель. По заявлению городских властей, ремонт должны завершить до 1 июля. Для этого обещали организовать работу в две смены и круглосуточно. Однако, как отмечают местные жители, в ночное время техника и рабочие появляются на мосту крайне редко. Подробнее о том, как проходит долгожданный ремонт одной из главных городских переправ — в фоторепортаже корреспондента BAQ.KZ.

Подвесной мост на месяц превратился в бутылочное горлышко. Люди ждали заветного ремонта четверть века. С момента сдачи его в эксплуатацию в 2000 году, инженерное чудо, сделанное руками японских и турецких строителей, ещё не видело полноценного ремонта дороги.

Поэтому для семейчан это самое настоящее историческое событие, ради которого они терпят ощутимые неудобства. Шестиполосное движение моста сократилось наполовину. Часть моста перекрыли. Автомобили - легковые и большегрузные - выстраиваются в километровые пробки, чтобы пересечь реку на обоих берегах Семея. Ведь на соседнем автогужевом мосту разрешён проезд только для транспорта весом меньше двух тонн.

Для строительства инфраструктуры подвесного моста снесли больше 700 домов. 98-метровые пилоны ушли под землю на 20 метров. А гигантские канаты состоят из 8 тысяч стальных нитей. Ещё больше фактов о строительстве легендарной семейской переправы в нашем репортаже.

Подвесной мост Семея - это результат солидарности и дружеских отношений Казахстана и Японии. Подарок государству побратиму, в частности Семипалатинской области, пострадавшей от ядерных испытаний.

Его строительство началось в 1998 году. Больше трёх лет главная стройплошадка страны была центром притяжения передовых технологий и лучших кадров.

Материалы для этого масштабного проекта поставляли из Японии, Турции, Гонконга, Америки и Казахстана. В процессе возведения использовались уникальные сплавы редких металлов, специально разработанные для повышения прочности конструкции, что стало настоящим прорывом для отечественной металлургии.

На этапе строительства японские инженеры и сварщики работали бок о бок с турецкими специалистами и местными мастерами. Совместные усилия позволили создать мост, который на тот момент считался одним из самых современных в Центральной Азии. Особое оборудование для соединения металлических элементов было разработано специально для этого проекта, а опыт работы на нём стал ценным вкладом в развитие национальной инженерной школы.

Однако со временем даже самые прочные, и, казалось бы, нерушимые конструкции требуют ухода. В первые годы эксплуатации мост был гордостью страны: его изображали на открытках, снимали в фильмах и рекламных роликах. Но экономическая ситуация и недостаточное внимание к техническому обслуживанию привели к тому, что состояние сооружения начало ухудшаться. По подсчётам, ежегодные расходы на содержание переправы уже в нулевых должны были составлять 400 миллионов тенге. Однако реальные затраты были значительно ниже запланированных, что негативно сказалось на его состоянии.

Из-за отсутствия регулярного техобслуживания, череда сложностей повторялась и нарастала. Поэтому на сегодняшний день гордость страны, которая изначально была ей не по карману, стала одной огромной проблемой.

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Самая большая головная боль коммунальщиков - это отлетающий от металлической основы асфальтовый наст. И с годами ситуация только ухудшается. Как говорят дорожники, битум и металл "не могут пожениться".

И вот за 20 лет неудачных попыток ямочного ремонта, городской акимат всё же решился на средний ремонт. Возможно, дело в праздновании предстоящего юбилея Абая.

В рамках этой работы рабочим предстоит заменить 1,5 тысячи метров дорожного полотна, подвешенного в воздухе. По 750 метров с двух сторон, металлическая проезжая часть висит на вертикальных тросах. От этого при движении создаётся определённая вибрация, которая ускоряет так называемое отторжение асфальта от основы. Оригинальный асфальт и его укладку пока никто не смог повторить.

Конкурс на проведение ремонта выиграла усть-каменогорская компания "Аламан Строй Групп". Согласно графику, работы обещают выполнить к 1 июля. К замене покрытия привлечены около 80 рабочих и более 20 единиц спецтехники.

"Мост металлический. Работы зависят от погодных условий. Мы запланировали срок к 1 июля. Это дата с учётом хороших условий и бесперебойной работы. Если будут дожди, то график скорректируется", - уточнил руководитель отдела пассажирского транспорта и автодорог г. Семей Мерей Байырхан.

Глава региона Берик Уали поручил подрядчикам выполнить работы качественно и в установленные сроки.

"Единственный в СНГ подвесной мост был введён в эксплуатацию в 2000 году. С тех пор асфальт полностью не обновлялся ни разу. В течение 25 лет здесь проводили только ямочный ремонт. Впервые мы приступаем к столь масштабным работам. Надеюсь, что население отнесётся с пониманием к временным ограничениям. В ходе ремонта будут применяться современные технологии. Контроль за качеством работ осуществляют специалисты Национального центра качества дорожных активов", - заявил аким области на старте ремонтных работ.

Ответственный за дороги и транспорт Семея Мерей Байырхан назначен пару недель назад, ранее он курировал вопросы столичных дорог, работая в должности заместителя управления дорог Астаны. Поможет ли ему опыт мегаполиса наладить работу в Семее, покажет время.

По его заверениям, работы на мосту проводятся в две смены круглосуточно. Однако дважды проехав здесь в ночное время, мы так и не увидели на мосту рабочих. Только припаркованную к обочине спецтехнику.

В былые годы на мосту проводили лишь ямочные работы. Главная отличительная особенность нынешнего проекта – это расчистка металлической основы от всех предыдущих материалов.

"К этому мосту нужен очень тонкий подход. Во-первых, мы убрали старое покрытие на одной полосе. Её очистили, сняли старый асфальт и гидроизоляционный материал. Во-вторых, весь новый материал будет уложен согласно утверждённым СНИПам", - заверил Мерей Байырхан.

К слову, последняя попытка залатать дыры на мосту в прошлом году привела заказчика и подрядчика в суд.

Копания ТОО "Сонита Строй" выиграла тендер по ямочному ремонту на сумму 100 800 000 тенге. Больше половины им оплатили, а именно свыше 66 млн тенге. Экспертиза показала, что работы выполнены некачественно. Однако фирма отказалась исправлять свою работу по гарантии. А исправлять было что. Из-за несоблюдения технологического процесса рабочие превратили ямы в асфальте в бугры и битумные волны. Ездить по ним стало не менее опасно. Машины буквально подскакивали от удара.

В итоге переделывать наскоро сделанные заплатки пришлось местной компании "Семей Жолдары".

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Ремонт 2025 года должен продержаться до реконструкции подвесного моста, который намечается в ближайшие годы.

"Мы не используем слишком дорогие материалы, поскольку через пару лет запланирована реконструкция. Пока обеспечиваем бюджетный вариант для проезда. Мы понимаем, насколько он важен как для горожан, так и для транзитных перевозок. Ведь мост соединяет азиатскую и европейскую часть зарубежья, в частности Китай и Россию", - говорит Мерей Байырхан.

В 2007 году было создано специальное предприятие по обслуживанию моста, но оно оказалось неэффективным из-за отсутствия системного подхода. В результате выявились серьёзные дефекты: коррозия кабельных систем, разрушение асфальтового покрытия, повреждение опорных конструкций и подвесных элементов.

В 2023 году исследованием состояния своего детища занималась машиностроительная корпорация IHI Corporation, которая построила несколько знаменитых мостов в мире. В том числе и в Семее. Японские инженеры, увидев свой проект в деле спустя более чем 20 лет, не смогли сдержать эмоций. Ведь переправа буквально кричала о помощи. Эксперты выявили необходимость проведения капитальных работ по восстановлению всей инфраструктуры моста.

Климатические условия региона создают дополнительные сложности: зимой температура опускается до -45°C, летом поднимается до +45°C. Такие экстремальные перепады вызывают ускоренное изнашивание металлических элементов и требуют внедрения специальных защитных мер.

По данным отдела транспорта и автомобильных дорог, на основании вышеназванных исследований и экспертиз, анализа конструкций готовится проект реконструкции моста. Экспертиза документа будет готова в четвёртом квартале текущего года.

Японская компания, спроектировавшая семейский мост, не раз говорила о том, что готова сама принять участие в его "возрождении". Так трепетно они относятся к своим проектам.

"Мы проведём конкурсные процедуры. Это иностранная компания. Смогут ли они участвовать в конкурсе, станет известно позже. Всё будет в рамках государственных закупок. В планах реконструкции - привести в порядок нижние части опоры конструкции, вантовые сооружения, продувка смазка элементов", - добавил Мерей Байырхан.

Предварительная стоимость проекта - свыше 30 миллиардов тенге. Точная сумма будет известно после прохождения проектом экспертизы.

В ближайшие годы в Семее планируется масштабное обновление транспортной системы. Уже ведутся работы по строительству нового моста протяжённостью 830 метров, который должен разгрузить существующие сооружения и обеспечить более безопасное движение грузов и пассажиров. Для разгрузки переправ планируется построить объездную дорогу с шестью мостами общей протяжённостью 50 километров.

Напомним, что подвесной мост в Семее регулярно оказывается в центре коммунальных скандалов. Так, в пик февральских морозов 2024 года разошёлся деформационный шов. Видео этого явления разлетелось по интернету и вызвало беспокойство среди горожан и экстренную проверку переправы на дефекты.