Японский мост в Семее готовится к "взлёту": оторвавшаяся пластина напугала горожан

Подвесной мост Семея снова заставил семейчан поволноваться. На деформационном шве, который соединяет конструкции переправы, отошла металлическая пластина. Повреждённая деталь напомнила автовладельцам закрылки самолёта перед взлётом. Главный вопрос - улетит или всё же останется. Всю субботу рабочие устраняли поломку.

Японско-турецкий мост, построенный для семейчан в 2000 году, не выдержал многолетнего равнодушия и начал понемногу «рассыпаться». За 25 лет эксплуатации ни разу ещё не проводили капитального ремонта уникальных конструкций, которых здесь в избытке. Такое сложное сооружение в Казахстане единственное в своём роде.

Главной болью семейских коммунальщиков было вечно разрушающееся покрытие моста, он отлетал уже через неделю после ямочного ремонта. Со временем ситуация только ухудшалась. Как говорят местные специалисты, казахстанский битум и японский металл «не могут пожениться».

В прошлом году здесь впервые провели средний ремонт. Уложили свежий асфальт на всём протяжении моста. Дорожники ненадолго выдохнули, но тут возникла новая проблема – деформационные швы.

С начала апреля в правобережной части переправы уже дважды отошла от основы одна из пластин этого приспособления.

Деформационный шов - это подвижный разрыв между пролетными строениями, является частью соединения подвесных конструкций, соединяя их между собой. Он содержит сплав редких металлов, изготовлен в Казахстане.

Шов как бы позволяет мосту «дышать», расширяясь и сжимаясь из-за перепадов температур, сейсмических воздействий или интенсивного движения.

В первый раз поломку попытались отремонтировать при помощи сварки. Это помогло на пару недель. И вот на днях горожане снова обратили внимание на подвижную деталь. Пластина отошла от основы и, словно набирая высоту, хотела оторваться от моста, шутят семейчане.

По мнению горожан, причиной может быть прошлогодний капитальный ремонт покрытия моста, перед которым основательно зачистили металлическую поверхность переправы от прошлых покрытий и, возможно, удалили важные элементы или крепежи. Другие считают, что дело в отсутствии обслуживания и износе сооружения.

Мы обратились в отдел транспорта и автомобильных дорог г. Семей, где прокомментировали ситуацию. По словам дорожников, причиной дефекта стали детали соединения.

«На прошлой неделе на деформационном шве был обнаружен дефект. Один из элементов сместился. Мы временно зафиксировали его на свою позицию. Но колебание идёт. Мы пригласили на дополнительное обследование специалистов-мостовиков, которые залезли внутрь, замерили нынешнее состояние, выяснили, какие нужны элементы и материалы. Как выяснилось, причина в дефекте по болтам. Мы перекрыли часть дороги и полностью отремонтировали», - рассказал о причинах проблемы руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Семей Адилбек Увасилов.

В ведомстве заверили, что эта поломка не несёт рисков.

«Может это и выглядит пугающе и странно, но рисков аварийности там нет . Полноценный ремонт сделаем и вопрос на этом закроется», - заключил Увасилов.

Субботние работы на мосту начались в 9 утра. Здесь перекрыли среднюю полосу, поток распределился по двум оставшимся, что вызвало временный затор и превратило мост в бутылочное горлышко. Во второй половине дня работы закончили.

Напомним, состояние моста постоянно держит семейчан в напряжении. Ранее горожане поднимали вопросы по поводу излишнего расширения швов в зимнее время. В 40-градусные морозы гребенчатые соединения шва сжимаются и образуют щель, что тоже притягивает взгляды. Для их оценки в стужу привлекали алматинских специалистов.

Напомним, подвесной мост Семея нуждается в полной реконструкции. Главная достопримечательность Семея страдает по всем фронтам. Это отмечают создатели моста – японские инженеры, регулярно приезжающие в Семей.

Приблизительная оценка этих работ ещё в 2023 году составляла более 5 млрд. тенге. Сейчас цифра приближается к 10 млрд. У области нет денег даже на нормальное содержание моста, не говоря уже о капитальных работах. Поэтому просить придется у государственной казны.

