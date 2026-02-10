Акции Японии достигли исторических максимумов на фоне досрочных выборов и конституционного большинства премьер-министра, сообщает BAQ.kz.

После победы премьер-министра Санаэ Такаити на досрочных парламентских выборах японские акции обновили рекорды. Индекс Nikkei 225 впервые превысил 57 000 пунктов, прибавив почти 4% по итогам сессии, а широкий Topix вырос более чем на 2%, превысив 3 800 пунктов.

Участники рынка связывают рост с ожиданиями масштабных мер экономического стимулирования, которые Такаити сможет реализовать благодаря конституционному большинству. Коалиция премьер-министра получила крупнейшее преимущество в нижней палате с момента основания ЛДП в 1955 году.

На фоне победы ЛДП выросли и доходности японских 10-летних облигаций — до 2,29%, близко к рекорду января 1999 года. Курс йены остался стабильным — около ¥156,60 за доллар.

Эксперты отмечают: политическая стабильность снижает краткосрочные риски, но инвесторы пока ждут конкретных шагов по реализации обещаний по инвестициям и поддержке технологических секторов.