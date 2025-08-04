Столица Казахстана продолжает оставлять яркие впечатления у зарубежных гостей. Одной из них стала Чихо Кояма — тренер японской сборной по паранастольному теннису, прибывшая в Астану на международный турнир ITTF World Para Challenger Astana 2025, передает BAQ.KZ.

В интервью официальному сайту акимата города она поделилась своими впечатлениями:

"Меня зовут Чихо Кояма, я представляю Японскую ассоциацию людей с интеллектуальными нарушениями. Мы впервые приехали в Казахстан. Астана произвела на нас большое впечатление — чистый, красивый город, чем-то напоминающий Японию. Даже мои коллеги сказали, что улицы здесь такие же чистые, как у нас. Мы были приятно удивлены. Теперь с теплотой вспоминаем ваше гостеприимство. Большое спасибо!"

Турнир ITTF World Para Challenger Astana 2025 включён в официальный календарь Международной федерации настольного тенниса (ITTF) и является отборочным этапом к Паралимпийским играм и чемпионату мира 2028 года в Лос-Анджелесе.

На соревнования съехались более 140 спортсменов из более чем 15 стран, включая Казахстан, Японию, Францию, Индию, Турцию, Южную Корею, Польшу, Малайзию, Великобританию и других. Участники соревнуются как в одиночных, так и в парных разрядах.

Город Астана на турнире представляют девять спортсменов, среди которых Сауле Айдарханова, Алтынай Ержанкызы, Станислав Сигарев и другие. Они будут бороться за рейтинговые очки и квалификацию на крупнейшие мировые старты.

Казахстан продолжает укреплять позицию важного спортивного хаба в Центральной Азии. Напомним, что в 2024 году страна впервые провела турнир ITTF Fa20 Astana Para Open, который стал новой вехой в развитии паранастольного тенниса в регионе.