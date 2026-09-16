Число жителей Японии в возрасте 100 лет и старше впервые превысило отметку в 100 тысяч человек.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения страны, в сентябре 2026 года в Японии насчитывалось 107 677 долгожителей.

Почему показатель растет

Количество людей, достигших 100-летнего возраста, увеличивается в Японии уже 56-й год подряд.

За год число долгожителей выросло на 7914 человек. При этом подавляющее большинство из них – женщины.

Сколько среди них женщин

Женщины составляют 87,6% японцев в возрасте 100 лет и старше. Их число достигло 94 298 человек.

Количество мужчин-долгожителей составило около 13,4 тысячи человек.

Еще 54 294 человека должны достичь 100-летнего возраста в течение 2026 финансового года. Это на 1984 человека больше, чем годом ранее.

Кто самый пожилой житель Японии

Самой пожилой женщиной страны остается Фуё Кисимото из Киото. Она родилась 20 декабря 1911 года и сейчас ей 114 лет.

Самым пожилым мужчиной Японии является Хикару Като из Кумамото, родившийся 2 мая 1914 года. Ему 112 лет.

Как менялось число долгожителей

Когда в Японии начали собирать соответствующую статистику в 1963 году, в стране насчитывалось всего 153 человека в возрасте 100 лет и старше.

В 1970 году их число достигло 310 человек, в 1981-м превысило тысячу, в 1998-м – 10 тысяч, а в 2012 году – 50 тысяч.

Сейчас на каждые 100 тысяч жителей Японии приходится в среднем 87,51 долгожителя.

Какова продолжительность жизни в Японии

По данным японских властей, в 2025 году средняя ожидаемая продолжительность жизни составила 87,33 года для женщин и 81,35 года для мужчин.

Министр здравоохранения Кенъитиро Уэно отметил, что рост продолжительности жизни связан в том числе с достижениями медицинских технологий.

При этом старение населения и снижение рождаемости создают дополнительную нагрузку на систему социального обеспечения и государственные финансы Японии.