Казахстан с размахом отметил юбилей Абая Кунанбаева. На родине поэта к этой значимой дате приурочили десятки мероприятий: от концертов, до научных конференций. Но самое главное событие прошло 10 августа – в день 180-летия исторической фигуры. Журналисты BAQ.kz побывали на основных торжества, чтобы показать вам самые главные события, связанные с чествованием фигуры великого поэта и переосмыслением его наследия.

В этом году 180-летний юбилей Абая впервые отмечался в формате декады. С 1 августа организаторы провели более 100 масштабных мероприятий международного, республиканского и регионального уровня. Запущен энциклопедический портал "ABAI AKADEMIASY", открывший доступ к наследию Абая в цифровом пространстве. С участием профессиональных спортсменов прошёл ультрамарафон "Семей – Карауыл" протяжённостью 180 километров. В Абайском районе был организован культурный, спортивный и туристический фестиваль "Жеті қазына".

Долгожданный республиканский айтыс прошел 8 августа в драматическом театре Абая. Зрителей оказалось так много, что в зале смогли поместиться не все. Организаторы предусмотрели это, установив на улице перед зданием зону для просмотра и экран, на котором транслировалось происходящее на сцене.

В песенном состязании сошлись двенадцать лучших айтыскеров со всей страны. Главной темой выступлений обозначили переосмысление творчества Абая Кунанбаева. Судя по реакции зала, зрители давно не видели таких остроумных выступлений. Практически каждое срывало бурные овации.

Победители получили денежные сертификаты, а главным стал автомобиль. Его получил Максат Аканов из Караганды. Призер признался, что не ожидал выиграть такой приз и поблагодарил организаторов.

На следующий день, 9 августа, научная конференция в Государственном университете имени Шакарима собрала десятки ученых и почитателей творчества Абая Кунанбаева. Главные принципы его жизнь сегодня по-прежнему актуальны. В рамках обсуждения состоялась презентация книг, посвященных жизни прославленного поэта и его окружения.

В этот же день состоялся всемирный фестиваль поэзии "Люби все человечество". В областной библиотеке собрались представители Союза писателей тюркского мира и известные поэты со всего мира.

Главные праздничные события развернулись не в городе Семей, а в нескольких часах езды от него – в селе Карааул. Там развернули огромный этноаул. Встречала гостей аллея, украшенная тематическими флагами. Проходя через ворота, гости юбилейных мероприятий, погружались во времена, когда жил и творил Абай Кунанбаев.

В торжествах по случаю юбилея приняли участие более 50 тысяч человек. Среди них были делегации из 15 стран, представители научной и творческой интеллигенции, деятели искусства, молодёжь, туристы и СМИ. В Абайском районе было установлено более 200 юрт.

Одни юрты предназначались для гостей из регионов. Прибывшие в область Абай делегации встретили накрытыми столами. Вокруг других юрт развернули зону питания, в которой все желающие могли свои разнообразить свои гастрономические предпочтения блюдами из мяса.

Историческую атмосферу поддерживало и театрализованное представление на главной сцене. В постановке зрители могли проследить за всеми важными этапами жизни поэта. Гостей торжественных гуляний поздравил Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев. Он зачитал поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева. После с поздравительной речью выступил глава области Абай Берик Уали.

Кроме того, в Карауылтобе прошли соревнования по нескольким видам национального спорта. Десятидневный праздник завершился масштабным гала-концертом.