Уникальный эко-челлендж "Қағаз boom" прошел в Алматы
"Қағаз boom" собрал активных алматинцев.
14 ноября 2025 года в комьюнити-центре Жетысуского района состоялась экологическая акция "Қағаз boom", организованная в рамках республиканской инициативы "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат.
Мероприятие направлено на развитие экологической культуры в обществе, формирование навыков раздельного сбора отходов и повышение уровня экосознания среди горожан.
Жители района, молодёжь и студенты активно присоединились к акции, сдавая ненужные газеты, журналы, картон и офисную бумагу. В результате было собрано около двух тонн макулатуры, которые отправили в специализированный пункт приёма.
"Беречь окружающую среду — наша общая ответственность. Активное участие жителей в сегодняшней акции "Қағаз boom" показывает, что экологическая культура в обществе растёт, а горожане становятся более внимательными к вопросам экологии. Мы и дальше будем развивать экологические инициативы и привлекать молодёжь к ответственному отношению к природе", - отметил руководитель комьюнити-центра Жетысуского района Есен Абдихалык.
Организаторы подчеркнули, что подобные экологические мероприятия будут проводиться регулярно, чтобы вовлекать как можно больше жителей и формировать культуру бережного отношения к окружающей среде.
