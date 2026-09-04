Ярмарка фермерской продукции пройдет в Астане в эти выходные
4 Сентября 2026, 19:23
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4 Сентября 2026, 19:234 Сентября 2026, 19:23
146Фото: Архив BAQ.kz
В Астане 5 и 6 сентября пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка.
На ней будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов страны.
Посетители смогут приобрести овощи и фрукты, мясо, молочную и мучную продукцию, свежую выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и другие товары по выгодным ценам.
Ярмарка будет работать 5 и 6 сентября с 10:00 до 19:00.
Место проведения – ТЦ «Keryen Joly», адрес: шоссе Алаш, 35Б.
Добраться до места проведения можно на автобусах № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317.
Жителей и гостей столицы приглашают посетить ярмарку и приобрести свежую сельскохозяйственную продукцию непосредственно у отечественных производителей.
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