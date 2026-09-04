В Астане 5 и 6 сентября пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка.

На ней будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов страны.

Посетители смогут приобрести овощи и фрукты, мясо, молочную и мучную продукцию, свежую выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и другие товары по выгодным ценам.

Ярмарка будет работать 5 и 6 сентября с 10:00 до 19:00.

Место проведения – ТЦ «Keryen Joly», адрес: шоссе Алаш, 35Б.

Добраться до места проведения можно на автобусах № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317.

Жителей и гостей столицы приглашают посетить ярмарку и приобрести свежую сельскохозяйственную продукцию непосредственно у отечественных производителей.