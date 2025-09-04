В Астане 6–7 сентября состоится региональная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей из Жамбылской и Улытауской областей, передает BAQ.KZ.

Аграрии привезут более 350 тонн продукции: 150 тонн овощей и фруктов, 80 тонн мяса и мясопродуктов, 50 тонн бахчевой продукции, 30 тонн молочных продуктов, 11 тонн рыбы, 6 тыс. яиц и более 30 тонн других продуктов питания.

Посетители смогут приобрести продукцию напрямую у фермеров, что способствует доступности продовольствия и поддержке отечественного производителя.

Помимо торговли, на ярмарке будет организована концертная программа с участием творческих коллективов из регионов.

Ярмарка пройдет на территории парковки ипподрома "Казанат" с 9:00 до 18:00. Для удобства посетителей будут организованы автобусные маршруты № 18, 37 и 303.