Более 650 тонн продукции привезли на столичную ярмарку сельхозтоваропроизводители Актюбинской и Кызылординской областей. Аграрии представили мясо, молочную продукцию, рыбу, национальные сладости и многое другое, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

"Мы родом из Кызылординской области, рады приезду наших земляков, узнав о ярмарке, решили прийти купить рис и дыню. Кызылорда считается столицей риса и здесь очень вкусная дыня и тыква. И поэтому мы прикупили все это, чтобы отведать дома. В этом году, на мой взгляд, цена риса дешевле по сравнению с прошлым, и это радует", – считает жительница города Жанат.

В день ярмарки астанчане смогли продегустировать и приобрести колбасную продукцию Актюбинской области, которая пользуется спросом на отечественном рынке.

"В нашем крестьянском хозяйстве есть колбасный цех. Наши изделия сделаны из конины, говядины, продаем сосиски, копченые казы и жая, вареную колбасу, а также сырую продукцию – деликатесы из конины. На сегодняшнюю ярмарку мы привезли 1500 тонн продуктов", – рассказывает продавец крестьянского хозяйства Каргалинского района Актюбинской области Салима Усебаева.

Ежегодные ярмарки регионов проходят в столице каждую субботу и воскресенье, они продлятся до октября.

Напомним, что в этом году, ярмарка проходит на территории парковки ипподрома "Казанат", по адресу шоссе Каркаралы 1. Также для удобства жителей и гостей столицы к месту проведения ярмарок курсируют автобусные маршруты № 18, 37 и 303.