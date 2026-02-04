  • 4 Февраля, 12:15

Ярмарка вакансия пройдет в Астане

Очередная ярмарка вакансий состоится в Астане 6 февраля, передает  BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Ярмарку вакансий организует Управление по вопросам молодежной политики Астаны, молодежный ресурсный центр "Астана жастары" совместно с Центром трудовой мобильности и акиматом района Сарыарка.

– Мероприятие для тех, кто ищет работу, состоится 6 февраля в 11:00 часов в университете "Туран Астана".

Основной целью ярмарки вакансий является содействие в трудоустройстве безработных граждан, выпускников организаций образования и молодежи путём непосредственного контакта между работодателем и соискателем, – говорится в сообщении акимата.

В ходе ярмарки вакансий работодатели проведут презентацию своих компаний, представят имеющиеся вакансии и сформируют собственную базу наиболее подходящих кандидатов. Соискатели, в свою очередь, смогут пообщаться с HR-менеджерами организаций, пройти собеседование и задать им интересующие вопросы.

 
 

