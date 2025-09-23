Ярмарки и агромаркетплейс: как в Казахстане удерживают цены на продукты
На заседании Правительства министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев доложил о мерах по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, еженедельные совещания под председательством вице-премьера Серика Жумангарина позволяют оперативно решать проблемы в разрезе регионов и товарных групп. Индекс цен на СЗПТ с начала года составил 108%, в августе рост отсутствовал, а за три недели сентября составил всего 0,1%.
"По овощной группе удалось сбить рост цен с начала августа в среднем в 2,5 раза, в том числе по картофелю, моркови и луку. Молочная группа с начала года подорожала незначительно, в среднем на 5,7%. Подорожание связано с увеличением себестоимости По соли, яйцу, картофелю и маслу подсолнечному заключены меморандумы с отечественными производителями по фиксированию цены до конца года. Рожки, мука и рис имеют отрицательный индекс", – отметил министр.
Основной рост цен обеспечила лопаточно-грудная часть говядины.
"При этом ее стоимость сдерживалась последние несколько лет несмотря на ежегодный рост тарифов. В итоге ее цена наиболее доступна и экспорто-привлекательна в связи с высоким спросом в соседних странах", – подчеркнул Шаккалиев.
Для насыщения внутреннего рынка с 15 мая введен запрет на вывоз живого скота, установлены квоты на экспорт мяса только для переработчиков, а также налажены прямые поставки говядины в торговые сети от фермеров.
Дополнительно по мясу говядины достигнута договоренность с торговыми сетями по обеспечению поставок мяса в торговые сети от фермеров. Объем необходимый для удовлетворения внутреннего рынка обеспечит МСХ.
С начала года в стране проведено 3700 сельхозярмарок, только за минувшие выходные реализовано более 236 тонн говядины. Дополнительно готовится акция "Береке-Fest", которая позволит снизить цены за счет прямых контрактов.
"В рамках контрольных мер и работы комиссии по расследованию посреднических схем выявляются и устраняются непродуктивные посредники. Совместно с Казахтелеком прорабатываем запуск агромаркетплейса, который напрямую соединит производителей, торговые сети и СПК, исключив посредников. Запуск запланирован до конца года", – сказал министр.
Шаккалиев подчеркнул, что важным направлением является доступ отечественной продукции на полки торговых сетей. Сегодня более 86% социально значимых товаров на полках – казахстанского производства. Для торговых объектов введено ограничение на пересмотр арендной платы не чаще одного раза в год.
"Реализация мер по сбыту сельхозпродукции, сдерживанию роста цен на СЗПТ и повышению доступности продовольственных товаров будет продолжена", – резюмировал он.
