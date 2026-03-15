Центральная референдумная комиссия сообщает, что на всех референдумных участках Республики Казахстан голосование завершено. Участковые комиссии приступили к подсчету голосов. В соответствии с нормами действующего законодательства время подсчета голосов на участках не должно превышать двенадцати часов с момента начала подсчета, передает BAQ.KZ.

Территориальные комиссии предоставляют Центральной референдумной комиссии данные о предварительных результатах голосования и подсчета через каналы электронной связи.

Согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, явка граждан по состоянию на 20:00 по регионам составила:

Абайская область — 75,45 %

Акмолинская область — 79,82 %

Актюбинская область — 87,05 %

Алматинская область — 71,46 %

Атырауская область — 74,04 %

Западно-Казахстанская область — 68,94 %

Жамбылская область — 85,06 %

Жетысуская область — 78,49 %

Карагандинская область — 84,30 %

Костанайская область — 81,21 %

Кызылординская область — 93,04 %

Мангистауская область — 77,89 %

Павлодарская область — 75,51 %

Северо-Казахстанская область — 70,52 %

Туркестанская область — 84,03 %

область Улытау — 73,15 %

Восточно-Казахстанская область — 86,42 %

город Астана — 60,36 %

город Алматы — 33,43 %

город Шымкент — 75,82 %

По состоянию на 20:00 бюллетени получили 9 126 850 граждан, что составляет 73,24 % от числа граждан, включенных в списки.

О предварительных итогах референдума будет сообщено дополнительно. Время объявления результатов будет уточнено позже.