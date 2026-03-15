Явка избирателей на референдум составила 73,24% - ЦКР
Центральная референдумная комиссия сообщает, что на всех референдумных участках Республики Казахстан голосование завершено. Участковые комиссии приступили к подсчету голосов. В соответствии с нормами действующего законодательства время подсчета голосов на участках не должно превышать двенадцати часов с момента начала подсчета, передает BAQ.KZ.
Территориальные комиссии предоставляют Центральной референдумной комиссии данные о предварительных результатах голосования и подсчета через каналы электронной связи.
Согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, явка граждан по состоянию на 20:00 по регионам составила:
Абайская область — 75,45 %
Акмолинская область — 79,82 %
Актюбинская область — 87,05 %
Алматинская область — 71,46 %
Атырауская область — 74,04 %
Западно-Казахстанская область — 68,94 %
Жамбылская область — 85,06 %
Жетысуская область — 78,49 %
Карагандинская область — 84,30 %
Костанайская область — 81,21 %
Кызылординская область — 93,04 %
Мангистауская область — 77,89 %
Павлодарская область — 75,51 %
Северо-Казахстанская область — 70,52 %
Туркестанская область — 84,03 %
область Улытау — 73,15 %
Восточно-Казахстанская область — 86,42 %
город Астана — 60,36 %
город Алматы — 33,43 %
город Шымкент — 75,82 %
По состоянию на 20:00 бюллетени получили 9 126 850 граждан, что составляет 73,24 % от числа граждан, включенных в списки.
О предварительных итогах референдума будет сообщено дополнительно. Время объявления результатов будет уточнено позже.
