Явка на парламентских выборах в Армении превысила 33%

По данным Центральной избирательной комиссии страны, по состоянию на 14:00 явка избирателей составила 33,84%.

Свой голос к этому времени отдали 847 226 граждан. Для сравнения, на парламентских выборах 2021 года к аналогичному времени проголосовали 695 628 человек, что составляло 26,81% от общего числа избирателей. В 2018 году показатель достигал 24,52% или 636 055 человек.

Голосование стартовало в 08:00 по местному времени. По информации ЦИК, правом голоса обладают более 2,48 млн граждан. Для проведения выборов по всей стране открылись 2005 избирательных участков.

В выборах участвуют 18 политических сил — 16 партий и два блока. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 4-процентный барьер, а избирательным блокам — от 8 до 10 процентов в зависимости от количества участников объединения. Минимальный порог явки законодательством не предусмотрен.

По итогам голосования будет сформирован новый состав парламента, который примет участие в определении будущего премьер-министра страны.

Согласно данным одного из предвыборных социологических опросов, наибольшую поддержку среди избирателей сохраняет партия Никол Пашинян «Гражданский договор», за которую готовы были проголосовать 32,4% респондентов.