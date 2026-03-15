Республиканский референдум по проекту новой Конституции Казахстана состоялся, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог. По предварительным данным Центральной комиссии референдума, к 14.00 участие в голосовании приняли 51,93% граждан, включённых в списки, передает BAQ.KZ.

Явка на референдум превысила необходимый порог. Наиболее высокая явка зафиксирована в Кызылординской области – 64,63%, а также в Актюбинской области – 61,37% и Абайской области – 61,04%.

В Акмолинской области явка составила 60,05%, в Восточно-Казахстанской – 59,60%, в Жетысуской области – 59,82%, в Туркестанской области – 58,03%, в Карагандинской – 57,32%, в Атырауской – 56,54%, в Алматинской области – 56,13%, в Костанайской – 56,51%.

В Шымкенте явка составила 58,24%, в Астане – 40,68%.

Самая низкая активность избирателей по-прежнему наблюдается в Алматы – 21,68%.

Согласно законодательству Казахстана, республиканский референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан, имеющих право голоса. По данным Центральной комиссии референдума, этот порог был преодолён уже к 14.00.