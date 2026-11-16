Яйца по 59 тенге и сахар по 405: в Алматы сдерживают цены на продукты
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Пока цены на продукты остаются одной из главных статей расходов семейного бюджета, в Алматы пытаются удержать стоимость основных товаров. Яйца первой категории продают не дороже 59 тенге за штуку, сахар — по 405 тенге за килограмм, а на мясо птицы и овощи также распространяются стабилизационные механизмы.
Работу по сдерживанию цен ведет АО «СПК «Алматы». Для этого корпорация заключает договоры с отечественными производителями и крупными торговыми сетями, предоставляя финансирование и обеспечивая поставки продукции по согласованной стоимости.
Яйца, мясо и хлеб — по установленным ценам
Один из крупных контрактов заключен с птицефабрикой «Компания «Сары-Булак». По договору предусмотрено производство и реализация 86,4 млн яиц первой категории до октября 2027 года. Стоимость одного яйца на полке не должна превышать 59 тенге.
Продукцию можно найти в торговых сетях Magnum, Small, «Астор», а также в фирменных магазинах «Алатау-Құс».
Отдельные договоренности касаются мяса птицы. В магазинах «Алатау-Құс» килограмм голени продается по 1 650 тенге. Компания Nauryz Agro KZ обеспечивает поставки бедра и окорочков по отпускной цене 1 300 тенге за килограмм. В сети Magnum с учетом торговой надбавки их стоимость составляет не более 1 495 тенге.
Не оставили без внимания и хлеб. С хлебобулочным комбинатом «Алматынан» заключен договор на поставку более 3,8 млн булок формового хлеба из муки первого сорта. Реализация организована через сети Magnum, Small, Jardi и магазины у дома.
Овощи и бакалея: цены закрепили до 2027 года
Стабилизационные меры распространяются и на овощную продукцию. Совместно с Magnum СПК «Алматы» организовала реализацию 9 920 тонн картофеля, моркови, лука и капусты по фиксированным ценам. Действие механизма предусмотрено до конца апреля 2027 года.
Еще один договор охватывает 11 наименований социально значимых продовольственных товаров общим объемом 517 тонн. В перечень вошли гречка, рис, макароны, подсолнечное масло, молоко, кефир, сливочное масло, курица, говядина, мука и соль.
Кроме того, СПК закупила у отечественных производителей 4 500 тонн сахара. Его отпускная цена составляет 405 тенге за килограмм, а торговая надбавка не должна превышать 10%. Продавать сахар по стабилизационному механизму планируют до ноября 2027 года.
Где купить продукты дешевле
Еще один способ сдерживания цен — сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. Их проводят каждую субботу и воскресенье сразу в шести районах Алматы.
Торговые площадки работают по следующим адресам:
- Бостандыкский район — микрорайон Казахфильм.
- Ауэзовский район — улица Рыскулбекова, 33/2.
- Медеуский район — пересечение улиц Мендыкулова и Бектурова.
- Алмалинский район — улица Масанчи, между улицами Айтеке би и Гоголя.
- Жетысуский район — микрорайон Кулагер.
- Турксибский район — пересечение улиц Рыскулова и Айтыкова.
На ярмарках социально значимые продукты предлагают по ценам ниже рыночных.
Ознакомиться с фиксированными ценами, перечнем товаров и адресами их реализации можно на официальном сайте almatyazyk.kz.
Таким образом, в городе используют сразу несколько инструментов сдерживания стоимости продуктовой корзины — от прямых договоров с производителями до ярмарочной торговли. Для покупателей это дополнительная возможность приобретать основные продукты по заранее установленным ценам.
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