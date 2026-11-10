Язык будущего: о чем говорили на X курултае общества «Қазақ тілі»

В Астане прошел юбилейный X курултай Международного общества «Қазақ тілі» с участием Президента Касым-Жомарта Токаева. Развитие государственного языка, его популяризация среди молодежи, внедрение искусственного интеллекта и новые цифровые проекты стали главными темами встречи. Какие инициативы представили участникам и как казахстанцы оценивают будущее родного языка – в фоторепортаже корреспондента BAQ.KZ.

С девяти утра во Дворце Независимости начали собираться участники и гости юбилейного курултая. Среди них – члены Народного совета Казахстана, председатель Международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжеханулы, языковеды, общественные деятели и эксперты.

В центре внимания оказались не только вопросы сохранения языкового наследия, но и новые возможности казахского языка в современном мире.

Фото: Акорда

Выступая перед участниками, Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что повышение авторитета и престижа государственного языка – общая задача всего общества.

Казахский язык и искусственный интеллект

Одним из ключевых направлений работы общества стало развитие казахского языка в цифровой среде.

Согласно представленным на курултае материалам, для обучения моделей искусственного интеллекта казахскому языку подготовлено более 14 миллиардов токенов оригинальных текстов и 11 428 часов обработанных аудиоданных. Из них 4 680 часов составляют аудиоматериалы, прошедшие ручную транскрипцию и проверку.

Фото: Акорда

Главная цель проекта – расширить возможности использования казахского языка в современных технологиях и вывести его из категории языков с ограниченными цифровыми ресурсами в категорию среднересурсных.

Еще одно направление – развитие национальной цифровой библиотеки Kitap. Сегодня ее аудитория превышает четыре миллиона читателей, а фонд насчитывает более пяти тысяч книг и тысячи аудиокниг. В дальнейшем количество книг планируется увеличить до 20 тысяч.

Фото: Акорда

Кроме того, общество работает над созданием единой национальной словарной платформы. Проект предусматривает объединение 19 основных словарей, шести нормативных справочников и разработку пяти академических переводных словарей.

«Казахский язык превратился в настоящий бренд»

Член Народного совета Казахстана Геннадий Шиповских отметил, что за последние годы позиции государственного языка заметно укрепились.

«Думаю, не будет преувеличением сказать, что государственный язык вышел на очень высокий уровень. Я помню слова Президента, сказанные в 2019 году. Тогда он отметил, что казахский язык должен стать языком межэтнического общения. Прошло семь лет, и сегодня мы видим результаты. Во многих школах и в обществе в целом люди свободно разговаривают на казахском языке. Это изменения, которые происходят не на словах, а на деле», – сказал он.

По его словам, государственный язык активно осваивает и цифровое пространство.

«Если посмотреть на такие платформы, как OpenAI, DeepSeek и Grok, можно увидеть, что у казахского языка есть собственная траектория развития. Он развивается не только в официальной сфере, но и в творчестве. Казахский язык превратился в настоящий бренд», – отметил Геннадий Шиповских.

Молодежь все активнее использует казахский язык

Главный специалист аппарата акима Капальского сельского округа Аксуского района области Жетысу Владимир Шепель обратил внимание на растущий интерес молодежи к государственному языку. Особенно заметно это в социальных сетях.

«Казахский язык пользуется большой поддержкой среди молодежи. В социальных сетях становится все больше казахоязычного контента. Некоторые даже называют Казахстан родиной Threads. Создается очень красивый контент о нашем флаге и национальных ценностях. Молодые люди активно продвигают ценности своей страны даже за рубежом», – рассказал он.

При этом, по его мнению, важно поддерживать тех, кто только начинает изучать язык.

«Среди нас есть люди, которые только учат казахский язык. Неважно, взрослый это человек или ребенок, – каждому нужна поддержка. Некоторые стесняются говорить, потому что боятся допустить ошибку. А у маленьких детей такого страха нет, они легко воспринимают все новое. Возможно, и нам стоит учиться так же, как дети, ничего не боясь», – считает он.

«Через десять лет казахским языком будут владеть все»

Учитель географии и биологии Евгений Гравчук уверен, что в ближайшие годы число казахстанцев, владеющих государственным языком, значительно увеличится.

«Для меня казахский язык – это язык межэтнического общения. Думаю, что в ближайшие десять лет 100 процентов населения будут владеть казахским языком. Уже сейчас ситуация неплохая. Но каждый из нас должен внести свой вклад в это дело», – сказал педагог.

Общественная активистка Алла Платонова также считает, что дальнейшее развитие государственного языка зависит от личного вклада каждого гражданина.

«Становление государства прежде всего напрямую связано с государственным языком. Знать много языков – это всегда хорошо. Но если ты живешь в определенной стране, то должен знать ее государственный язык. Я верю, что в будущем казахский язык достигнет больших высот. Это зависит не только от искусственного интеллекта, но и от нас самих. Если каждый будет вносить реальный вклад, а не оставаться сторонним наблюдателем, мы сможем вывести казахский язык на уровень, когда его будет знать весь мир. Особенно многое зависит от подрастающего поколения», – отметила она.

Признание заслуг в развитии государственного языка

В ходе юбилейного курултая Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды гражданам, внесшим значительный вклад в социально-экономическое и общественное развитие Казахстана.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Курултай стал площадкой, где обсудили не только роль казахского языка в укреплении национальной идентичности, но и его практическое развитие – от образования и литературы до цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Полную версию выступления Президента Касым-Жомарта Токаева на X курултае Международного общества «Қазақ тілі» можно прочитать здесь.