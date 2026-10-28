Язык до штрафа довел: стримера из Сарыагаша наказали за мат в TikTok
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Для 34-летнего жителя Сарыагаша прямой эфир в TikTok закончился совсем не виртуальными последствиями. Мужчина не стеснялся в выражениях перед зрителями, но его нецензурную речь заметили и полицейские.
Во время мониторинга социальных сетей сотрудники Сарыагашского районного управления полиции выявили трансляцию, участник которой активно употреблял бранные слова.
Любителя крепкого словца установили. Им оказался 34-летний местный житель. Полицейские собрали материалы и передали дело в суд.
Суд признал мужчину виновным в правонарушении и назначил штраф.
В полиции напомнили, что прямой эфир в соцсетях не освобождает от соблюдения закона. За нецензурную брань предусмотрена ответственность.
Так что поговорка «Слово не воробей, вылетит, не поймаешь» для сарыагашского стримера приобрела вполне материальный смысл.
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