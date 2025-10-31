Президент Пекинского университета языка и культуры (BLCU) Пен Дуань подчеркнул стратегическое значение открытия филиала университета на базе Международного университета Астана, передает BAQ.KZ.

По его словам, филиал стал первым в Центральной Азии центром китайского языкового образования, где казахстанские студенты могут получать дипломы по стандартам одного из ведущих вузов Китая, не выезжая из страны.

"Язык и культура — это инструменты взаимопонимания и доверия между народами. Мы гордимся, что в 2024 году открыли филиал BLCU в Казахстане. Благодаря поддержке наших правительств и личному вниманию Президента Касым-Жомарта Токаева проект успешно реализован. Правительство Казахстана выделило 80 грантов на обучение в филиале", — отметил Пен Дуань.

Он добавил, что в Китае также развиваются программы по изучению казахского языка и культуры. По инициативе профильного министерства они внедрены на базе пяти ведущих университетов страны — Пекинского, Сианьского, Шанхайского, Даляньского университетов иностранных языков и Центрального университета национальностей Китая.

Кроме того, в рамках визита Касым-Жомарта Токаева в Пекин открылся культурный центр Казахстана, что, по словам Пен Дуаня, стало новым этапом гуманитарного взаимодействия и укрепления дружбы между странами.