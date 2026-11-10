«Язык является величайшим даром, данным людям Богом» - Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал язык главным достоянием человечества и призвал казахстанцев объединить усилия для повышения авторитета государственного языка. Об этом Глава государства заявил на Х Курултае международного общества «Қазақ тілі».

Президент отметил особую роль общества «Қазақ тілі» в укреплении статуса государственного языка. Организация была основана в 1989 году, у ее истоков стояли академики Абдуали Кайдар и Умирзак Айтбайулы.

«Общество «Қазақ тілі» – это авторитетная структура, укрепляющая незыблемые основы статуса государственного языка. Организация, основанная еще в 1989 году, занимает особое место в истории Суверенного Казахстана. Эволюцию общества «Қазақ тілі», у истоков которого стояли выдающиеся ученые академики Абдуали Кайдар и Умирзак Айтбайулы, достойно продолжают представители нынешнего поколения и известные лингвисты», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поблагодарил участников общества за проделанную работу и инициативы, направленные на развитие казахского языка.

Обращаясь к собравшимся, Президент вспомнил слова писателя Абиша Кекилбаева «Тіл мерейі – ел мерейі», что означает «Уважение к языку – уважение к стране». «Язык – это наше общее достояние. Язык – это величайший дар и способность, дарованная людям Богом. Он является главным достоянием человечества. Язык – первопричина и основной двигатель эволюции человека», - подчеркнул Глава государства.

По словам Президента, повышение авторитета казахского языка требует совместных усилий всего общества.

«Как цивилизованная нация мы должны объединить наши усилия во имя повышения авторитета и признания казахского языка. Это главная тема сегодняшней встречи», - заявил Касым-Жомарт Токаев.