Аким Алматы Дархан Сатыбалды на сессии городского филиала Ассамблеи народа Казахстана озвучил ряд инициатив, направленных на реализацию задач, поставленных Главой государства на 34-й сессии АНК, передает BAQ.KZ.

По словам акима, Алматы несёт особую ответственность за реализацию принципа "Единство в многообразии". Город с его богатым этническим составом, культурным и образовательным потенциалом должен стать образцом межэтнического согласия.

Дархан Сатыбалды сообщил о строительстве нового многофункционального Дома дружбы, поскольку нынешняя инфраструктура не отвечает современным требованиям. Проект станет центром культурной жизни, диалога и туристической привлекательности. Сейчас подбираются площадки, разрабатывается концепция объекта.

Особое внимание уделено информационному продвижению тем уважения к культурам и языкам.

Создается Клуб журналистов Ассамблеи, планируется поддержка этнических медиа.

Также на базе Дома дружбы запустят обучающие семинары по этномедиации для молодежи, что должно способствовать профилактике конфликтов.

Аким подчеркнул важность языковой толерантности. В Алматы действуют бесплатные языковые клубы и онлайн-платформы, этнокультурные объединения призваны активнее включаться в обучение казахскому языку.

По поручению Президента в Алматы пройдет фестиваль этнического театра. Концепцию разработают совместно с Министерством культуры.

Дархан Сатыбалды назвал республиканскую кампанию "Таза Қазақстан" символом гражданской ответственности. Он призвал членов АНК активнее участвовать в экологических, озеленительных и благоустроительных акциях.