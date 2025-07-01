Языковая толерантность и чистый город: аким обратился к алматинцам
Дархан Сатыбалды обозначил новые инициативы.
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Аким Алматы Дархан Сатыбалды на сессии городского филиала Ассамблеи народа Казахстана озвучил ряд инициатив, направленных на реализацию задач, поставленных Главой государства на 34-й сессии АНК, передает BAQ.KZ.
По словам акима, Алматы несёт особую ответственность за реализацию принципа "Единство в многообразии". Город с его богатым этническим составом, культурным и образовательным потенциалом должен стать образцом межэтнического согласия.
Дархан Сатыбалды сообщил о строительстве нового многофункционального Дома дружбы, поскольку нынешняя инфраструктура не отвечает современным требованиям. Проект станет центром культурной жизни, диалога и туристической привлекательности. Сейчас подбираются площадки, разрабатывается концепция объекта.
Особое внимание уделено информационному продвижению тем уважения к культурам и языкам.
Создается Клуб журналистов Ассамблеи, планируется поддержка этнических медиа.
Также на базе Дома дружбы запустят обучающие семинары по этномедиации для молодежи, что должно способствовать профилактике конфликтов.
Аким подчеркнул важность языковой толерантности. В Алматы действуют бесплатные языковые клубы и онлайн-платформы, этнокультурные объединения призваны активнее включаться в обучение казахскому языку.
По поручению Президента в Алматы пройдет фестиваль этнического театра. Концепцию разработают совместно с Министерством культуры.
Дархан Сатыбалды назвал республиканскую кампанию "Таза Қазақстан" символом гражданской ответственности. Он призвал членов АНК активнее участвовать в экологических, озеленительных и благоустроительных акциях.
"Важно, чтобы каждый житель чувствовал себя частью единого народа и гордился своей страной. Совместная реализация поручений Главы государства — залог устойчивого развития города", — подчеркнул Дархан Сатыбалды.
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