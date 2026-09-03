YouTube начал считать просмотром даже наведение курсора на видео

YouTube меняет правила подсчета просмотров. Теперь цифра под роликом может увеличиться, даже если пользователь не открывал видео и просто навел курсор на превью, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

Просмотр засчитывается с первого воспроизведенного кадра. Новая система действует для Shorts, обычных видео, подкастов и прямых эфиров.

Для роликов, загруженных после 24 августа, счетчик уже работает по новым правилам. Старые видео сохранят прежние показатели, но новые просмотры будут считаться по обновленной схеме.

YouTube уже проверял такой подход на Shorts. После перехода на подсчет с первого кадра число просмотров коротких видео выросло примерно на 70%.

Для зрителя разница может быть почти незаметной, зато цифры под роликами станут заметно выше.

На заработок блогеров это напрямую не повлияет. Для рекламных выплат YouTube оставляет другой показатель, где учитывается просмотр в течение нескольких секунд.

Высокие цифры могут пригодиться авторам в переговорах с брендами. Чем больше просмотров показывает ролик, тем дороже выглядит его аудитория для рекламодателей.

Похожая система давно работает в TikTok и Instagram.