В Йоханнесбурге завершился первый в истории африканский саммит G20, который принимающая сторона ЮАР назвала успешным, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

Главным результатом встречи стало утверждение итоговой декларации, хотя США отказались присоединиться к совместному документу.

Несмотря на разногласия, представителям стран-участниц удалось согласовать текст объёмом около 30 страниц. В нём содержатся призывы к прекращению вооружённых конфликтов, обеспечению стабильных поставок стратегически важных минералов и усилению глобальных усилий в борьбе с изменением климата.

В декларации из 122 пунктов также подчеркивается необходимость реформировать международные финансовые системы, чтобы облегчить долговое бремя государств с низким уровнем дохода.