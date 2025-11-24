ЮАР объявила о успешном завершении первого африканского саммита G20
Участники смогли согласовать итоговую декларацию несмотря на бойкот США.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Йоханнесбурге завершился первый в истории африканский саммит G20, который принимающая сторона ЮАР назвала успешным, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.
Главным результатом встречи стало утверждение итоговой декларации, хотя США отказались присоединиться к совместному документу.
Несмотря на разногласия, представителям стран-участниц удалось согласовать текст объёмом около 30 страниц. В нём содержатся призывы к прекращению вооружённых конфликтов, обеспечению стабильных поставок стратегически важных минералов и усилению глобальных усилий в борьбе с изменением климата.
В декларации из 122 пунктов также подчеркивается необходимость реформировать международные финансовые системы, чтобы облегчить долговое бремя государств с низким уровнем дохода.
Самое читаемое
- Глава Минздрава обратилась к работникам скорой помощи и заявила о готовящихся мерах поддержки
- Новая волна молодых талантов: в Астане завершился XXVIII конкурс "Шабыт"
- На смертельной трассе в Карагандинской области впервые нанесли сигнальную полосу
- В США зарегистрирована первая смерть человека от птичьего гриппа H5N5
- Украина и США начнут переговоры по мирному плану в Швейцарии в ближайшие дни