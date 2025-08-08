Юбилей Абая Кунанбаева будут отмечать до конца года — Минкульт
По всей стране проходит более 5000 мероприятий, посвящённых 180-летию великого казахского поэта и мыслителя.
В Казахстане в 2025 году проходят масштабные мероприятия, приуроченные к 180-летию со дня рождения великого поэта и философа Абая Кунанбаева. До конца года запланировано более 5000 событий в различных форматах по всей стране, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Об этом заявил председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Ерлан Дакенов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
"Утверждён комплексный план празднования юбилея на международном и республиканском уровне. В него вошло свыше 100 крупных мероприятий в различных форматах. Основные из них пройдут на родине поэта — в Абайской области в рамках празднования Дня Абая", — сообщил он.
Среди ключевых событий:
– Республиканский айтыс "Адамзаттың Абайы"
– Конкурс "Жеті қазына"
– Показ художественного фильма "Құнанбай"
– Международный фестиваль поэзии "Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп"
– Республиканский конкурс чтецов "Асыл сөзді іздесең Абайды оқы"
– Постановка пьесы Мухтара Ауэзова "Абай" в театре имени Калибека Куанышбаева
– Концерт "Le Songe d’Abai" на сцене государственного концертного учреждения "Қазақконцерт"
– Республиканский конкурс "Абай оқулары" и другие масштабные культурные события.
По словам Ерлана Дакенова, с начала года в библиотеках, вузах, школах и культурных учреждениях всех регионов страны уже состоялся ряд тематических мероприятий.
"В преддверии Дня Абая мы видим, как по всей стране проходят яркие челленджи, популяризирующие его творчество. К ним присоединились школьники, представители разных этносов, деятели культуры и простые поклонники поэзии. Всё это говорит о глубокой и искренней любви народа к Абаю", — подчеркнул он.
Дакенов уточнил, что праздничные мероприятия продлятся до конца 2025 года и не ограничатся только 10 августа — официальным Днём Абая.
"Юбилей Абая Кунанбаева — это не только дань уважения великому прошлому, но и ориентир для настоящего и духовное завещание будущим поколениям. Его слова и мысли продолжают звучать в сердцах казахстанцев и остаются нравственным ориентиром для всего народа", — отметил представитель министерства.
