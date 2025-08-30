Конституция Республики Казахстан за три десятилетия прошла путь от стабилизирующего документа переходного периода к Основному закону, отражающему современные запросы на демократизацию и политическую инклюзивность. Так считает руководитель Департамента междисциплинарных и компаративных исследований Института евразийской интеграции Серик Жусупов.

Серик Жусупов, отмечает, что устойчивость демократизации зависит от наличия базового нормативного кода, задающего "правила игры" для всех политических акторов. Конституция Казахстана стала именно таким кодом, институционализировав вертикаль власти в условиях постсоветского кризиса и одновременно закрепив базовые гарантии прав человека.

Она сегодня выполняет функции не только нормативного, но и символического капитала, являясь источником легитимации власти и одновременно инструментом её демократической трансформации.

"За последние годы можно говорить о формировании модели инклюзивной демократии, где акцент сделан на делиберативных практиках, электоральной конкуренции и расширении общественного контроля. Конституция выступает "матрицей", в рамках которой происходит не просто адаптация институтов к новым условиям, но и эволюция общественного договора между государством и гражданами При этом именно последняя конституционная реформа 2022 года на качественно новом уровне закрепила институционализацию принципов верховенства права, плюрализма и делиберативного взаимодействия государства и общества в отличии от прошлых реформ, являвшихся выражением стратегии "контролируемой демократизации", - делится руководитель департамента.

Эти преобразования заложили основу трансформации модели "суперпрезидентской республики" в сторону более сбалансированной системы сдержек и противовесов, где ключевыми становятся механизмы электоральной конкуренции и политической подотчётности.

Тридцатилетний юбилей Конституции Казахстана является символическим подтверждением того, что Казахстан вступает в новый этап своего политического развития — этап, где ключевыми концептами становятся справедливость, ротационность власти, подотчётность и инклюзивность, формирующие основу национальной модели конституционного демократизма.