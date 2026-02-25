Украинские военные заявляют о наступательных действиях на юге, сообщает BAQ.kz со ссылкой на “АрмияInform”.

Главная задача — изменить тактическую конфигурацию фронта и не дать противнику развернуть удар на Запорожье.

На Гуляйпольском направлении подразделения ВСУ ведут наступательные действия с целью улучшения оперативной обстановки и укрепления собственных позиций. Об этом в комментарии изданию “АрмияInform” сообщил командир первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов.

По его словам, активность украинских сил вынудила российские подразделения отвлечься от планов наступления на Запорожском направлении. В настоящее время, отметил он, противник сосредоточен на попытках восстановить утраченные позиции в районе Гуляйполя.

Филатов также заявил, что российская сторона накопила резервы и перебрасывает их в Запорожскую область. В этих условиях, подчеркнул военный, украинские силы были вынуждены перейти к наступательной операции, чтобы не допустить изменения баланса на данном участке фронта.

“Если войска РФ сосредоточат усилия на продвижении в сторону Запорожья вдоль береговой линии, они рискуют поставить свою группировку под угрозу окружения”, — отметил он.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о продвижении украинских сил на южном направлении. По его данным, Силам обороны удалось вернуть контроль над 400 квадратными километрами территории и восемью населенными пунктами.

При этом Сырский подчеркнул, что обстановка остается сложной. По его словам, противник продолжает оказывать давление, применяет малые штурмовые группы для инфильтрации, активно использует артиллерию, беспилотные системы и бронетехнику. Ситуация на юге характеризуется высокой динамикой и сохраняющимся риском эскалации.