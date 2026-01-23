Представительница Казахстана Юлия Путинцева успешно преодолела третий круг Открытого чемпионата Австралии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

В матче стадии 1/16 финала казахстанская теннисистка, занимающая 94-е место в рейтинге WTA, встретилась с представительницей Турции Зейнеп Сенмез (112-е место). Поединок получился напряженным и затянулся на 2 часа 36 минут. Путинцева одержала победу в трех сетах - 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.

Этот результат стал для Юлии лучшим в карьере на Australian Open - ранее она не проходила дальше третьего круга турнира. В матче за выход в четвертьфинал Путинцева сыграет с победительницей встречи между американкой Ивой Йович (27-е место) и итальянкой Жасмин Паолини (8-е место).

Напомним, открытый чемпионат Австралии 2026 года продлится до 31 января. Победительница женского одиночного разряда получит 2 793 365 долларов призовых и 2000 рейтинговых очков.