75-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, вышла в 1/4 финала турнира категории WTA 250 в Цзюцзяне (Китай), одержав убедительную победу во втором круге над китаянкой Чжэн Ушуан, занимающей 309-е место в мировом рейтинге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Матч завершился со счётом 6:2, 6:0 всего за 1 час 5 минут.

В течение встречи Путинцева не допустила ни одной подачи навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. В свою очередь, соперница не смогла выполнить ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале турнира Юлия встретится с 53-й ракеткой мира, швейцаркой Викторией Голубич, что обещает стать напряжённым и интересным матчем для болельщиков.