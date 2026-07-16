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Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Румынии

16 Июля 2026, 05:35
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ФТК 16 Июля 2026, 05:35
16 Июля 2026, 05:35
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Фото: ФТК

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 250, который проходит в румынском городе Яссы. Во втором круге 82-я ракетка мира, получившая девятый номер посева, встретилась с представительницей Армении Алиной Чараевой, занимающей 118-е место в рейтинге WTA.

Матч продолжался 1 час 35 минут и завершился уверенной победой казахстанки в двух сетах — 6:3, 6:3. За время встречи Путинцева выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. В четвертьфинале казахстанская теннисистка сыграет с победительницей матча между египтянкой Маяр Шериф и испанкой Кетлин Кеведо.

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